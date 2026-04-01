    Цены на бензин в ФРГ выросли до четырехлетнего максимума

    В Германии цена на бензин выросла до максимума с весны 2022 года и составила €2,13 за литр.

    Как передает Report, это следует из данных Еврокомиссии (ЕК).

    Отмечается, что стоимость бензина на 13% превышает средний показатель по Европе, где бензин стоит €1,89 за литр.

    В связи с ростом цен Германия вошла в список стран с самым дорогим бензином. В него также вошли Дания (€2,25 за литр), Нидерланды (€2,35 за литр), Финляндия (€2,11 за литр).

    Отметим, что цены на бензин в большинстве стран Европы демонстрируют рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в частности из-за блокировки Ираном Ормузского пролива.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.

    Рост цен на топливо Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе Эскалация на Ближнем Востоке

