CENTCOM: USS Tripoli с 3,5 тыс. военных прибыл в зону ответственности на Ближнем Востоке
- 28 марта, 2026
- 21:19
Американский десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся около 3 500 моряков и морских пехотинцев, прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении командования.
Согласно информации, корабль класса America является флагманом десантной готовой группы Tripoli, действующей в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты США.
Отмечается, что на борту USS Tripoli размещены транспортные и ударные самолеты, а также десантно-штурмовые и иные тактические средства.
Ранее сообщалось, что USS Tripoli был направлен на Ближний Восток.
