ABŞ Yaxın Şərqdə hərbçilərinin sayını artırıb
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 22:30
Göyərtəsində təxminən 3 500 dənizçi və dəniz piyadası olan Amerikanın "USS Tripoli" desant gəmisi ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) Yaxın Şərqdəki məsuliyyət zonasına çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın bəyanatında bildirilir.
Məlumata görə, "America" sinifli gəmi ABŞ dəniz piyadalarının 31-ci ekspedisiya bölməsinin tərkibində fəaliyyət göstərən "Tripoli" desant hazırlığı qrupunun flaqmanıdır.
Qeyd olunub ki, "USS Tripoli"nin göyərtəsində nəqliyyat və zərbə təyyarələri, eləcə də desant-hücum və digər taktiki vasitələr yerləşdirilib.
Daha əvvəl "USS Tripoli"nin Yaxın Şərqə göndərildiyi bildirilib.
22:27
"Sərhədçi" komandası "Sumqayıt"ı məğlub edibKomanda
21:58
Abbas Əraqçi humanitar yardımlara görə Azərbaycan dilində ölkəmizə təşəkkür edibRegion
21:55
Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilibKomanda
21:50
ÜTT üzvləri arasındakı saziş milli qanunvericiliyə uyğun tətbiq ediləcəkİqtisadiyyat
21:35
Xaricdə qanunsuz miqrasiyada iştirak edən azərbaycanlılar kimlərdir? - DTX müəyyən edibDaxili siyasət
21:33
Manila və Pekin danışıqları bərpa ediblərDigər ölkələr
21:22
Foto
Bakıda kommunal xidmətlər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərirİnfrastruktur
21:14