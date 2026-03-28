    ABŞ Yaxın Şərqdə hərbçilərinin sayını artırıb

    28 mart, 2026
    • 22:30
    Göyərtəsində təxminən 3 500 dənizçi və dəniz piyadası olan Amerikanın "USS Tripoli" desant gəmisi ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) Yaxın Şərqdəki məsuliyyət zonasına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanlığın bəyanatında bildirilir.

    Məlumata görə, "America" sinifli gəmi ABŞ dəniz piyadalarının 31-ci ekspedisiya bölməsinin tərkibində fəaliyyət göstərən "Tripoli" desant hazırlığı qrupunun flaqmanıdır.

    Qeyd olunub ki, "USS Tripoli"nin göyərtəsində nəqliyyat və zərbə təyyarələri, eləcə də desant-hücum və digər taktiki vasitələr yerləşdirilib.

    Daha əvvəl "USS Tripoli"nin Yaxın Şərqə göndərildiyi bildirilib.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) USS Tripoli ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    CENTCOM: USS Tripoli с 3,5 тыс. военных прибыл в зону ответственности на Ближнем Востоке

