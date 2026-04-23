CENTCOM сообщило о перенаправлении 29 судов в ходе морской блокады Ирана

Американские военные с момента введения морской блокады Ирана перенаправили 29 судов, которые направлялись в иранские порты либо предпринимали попытки покинуть побережье исламской республики.

Как передает Report, об этом в социальной сети X заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Американские силы в ходе проведения блокады в отношении Ирана обязали 29 судов изменить курс или возвратиться в порт", - отмечается в сообщении.

Кроме того, CENTCOM опровергло появившиеся данные о том, что ряду коммерческих судов якобы удалось преодолеть блокаду, охарактеризовав эту информацию как неточную.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.