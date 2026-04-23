İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ Ordusu: İranın dəniz blokadası zamanı 29 gəminin hərəkət istiqaməti dəyişib

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 03:09
    ABŞ Ordusu: İranın dəniz blokadası zamanı 29 gəminin hərəkət istiqaməti dəyişib

    İranın dəniz blokadası tətbiq olunduqdan bəri ABŞ hərbçiləri bu ölkənin limanlarına gedən və ya İslam Respublikasının sahillərini tərk etməyə çalışan 29 gəmini istiqamətini dəyişib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində xəbər verib.

    "ABŞ qüvvələri İranın blokadasını tətbiq edərkən 29 gəmiyə istiqamətini dəyişməyi və ya limana qayıtmağı məcbur edib", - məlumatda deyilir.

    Bundan əlavə, CENTCOM bir neçə kommersiya gəmisinin blokadanı keçə bildiyi iddia olunan məlumatları təkzib edərək bu xəbəri qeyri-dəqiq adlandırıb.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə zərbə endiriblər. Əməliyyat Yaxın Şərqdə gərginliyə səbəb olub və Fars körfəzi ölkələrini münaqişəyə cəlb edib ki, bu da Hörmüz boğazının bağlanması ilə nəticələnib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə atəşkəs razılaşmasına nail olublar. Tramp sonradan atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Tərəflər münaqişəni həll etmək üçün Pakistanda danışıqlar aparmağa çalışıblar, lakin 11-12 apreldə keçirilən ilk raund heç bir nəticə verməyib.

    Tehrana təzyiq göstərmək üçün ABŞ İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya aldığını elan edib. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının blokadasını elan edib. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.

    CENTCOM сообщило о перенаправлении 29 судов в ходе морской блокады Ирана

