CENTCOM: Число погибших военных США в операции против Ирана возросло до семи

Число американских военнослужащих, погибших с начала операции США против Ирана, увеличилось до семи.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

"Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший служил в подразделении, размещенном в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта.