    • 09 марта, 2026
    CENTCOM: Число погибших военных США в операции против Ирана возросло до семи

    Число американских военнослужащих, погибших с начала операции США против Ирана, увеличилось до семи.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

    "Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибший служил в подразделении, размещенном в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта.

