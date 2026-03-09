CENTCOM: Число погибших военных США в операции против Ирана возросло до семи
- 09 марта, 2026
- 00:44
Число американских военнослужащих, погибших с начала операции США против Ирана, увеличилось до семи.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.
"Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный, погибший в бою во время операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший служил в подразделении, размещенном в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта.
