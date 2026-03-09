İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatda öldürülən hərbçilərinin sayı yeddiyə çatıb

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 01:42
    ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyatının başlamasından bəri Amerikanın həlak olan hərbçilərinin sayı yeddiyə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində xəbər verib.

    "Dünən gecə bir ABŞ hərbçisi İranın ilkin cavab zərbələri nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölüb. Bu, "Epik qəzəb" əməliyyatı zamanı döyüşdə həlak olan yeddinci hərbçidir", - bəyanatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, mərhum Səudiyyə Ərəbistanında yerləşən bölmədə xidmət edib və martın 1-də ağır yaralanıb.

    CENTCOM: Число погибших военных США в операции против Ирана возросло до семи

