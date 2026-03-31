    CENTCOM: Адмирал Купер в Израиле обсудил ход военной операции против Ирана

    Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Дж. Брэд Купер 29-30 марта посетил Израиль, где встретился с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

    "В ходе визита в воскресенье и понедельник два военачальника "обсудили прогресс, достигнутый в ходе продолжающихся операций по устранению способности Ирана эффективно проецировать свою силу за пределами своих границ. Они также подтвердили прочность американо-израильского оборонного партнерства и подчеркнули важность продолжения координации", - заявил представитель CENTCOM Тим Хокинс.

