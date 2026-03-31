CENTCOM: Адмирал Купер в Израиле обсудил ход военной операции против Ирана
- 31 марта, 2026
- 11:26
Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Дж. Брэд Купер 29-30 марта посетил Израиль, где встретился с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении CENTCOM в соцсети Х.
"В ходе визита в воскресенье и понедельник два военачальника "обсудили прогресс, достигнутый в ходе продолжающихся операций по устранению способности Ирана эффективно проецировать свою силу за пределами своих границ. Они также подтвердили прочность американо-израильского оборонного партнерства и подчеркнули важность продолжения координации", - заявил представитель CENTCOM Тим Хокинс.
TEL AVIV, Israel - U.S. Central Command (CENTCOM) Spokesperson Capt. Tim Hawkins provided the following readout:
During a visit to Israel, March 29-30, CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper met with Chief of the General Staff of the…