    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Digər ölkələr
    31 mart, 2026
    • 12:07
    CENTCOM: ABŞ və İsrail hərbi rəhbərləri İrana qarşı əməliyyatları müzakirə ediblər

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) komandanı admiral Bred Kuper martın 29-30-da İsrailə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CENTCOM-un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Kuper orada İsrail Müdafiə Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir ilə görüşüb.

    "Səfər çərçivəsində iki hərbi rəhbər İranın öz sərhədlərindən kənarda gücünü tətbiq etmə qabiliyyətinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş əməliyyatlarda əldə edilmiş irəliləyişi müzakirə ediblər. Onlar həmçinin ABŞ-İsrail müdafiə tərəfdaşlığının möhkəmliyini təsdiq edib və koordinasiyanın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar", - CENTCOM-un nümayəndəsi Tim Hokins deyib.

    İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) Tim Hokins
    CENTCOM: Адмирал Купер в Израиле обсудил ход военной операции против Ирана
    CENTCOM: Admiral Cooper in Israel mulls progress of military operation against Iran

