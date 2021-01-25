Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу

Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу.

Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Так, сенатор Марко Рубио заявил, что сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Ну, во-первых, я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", - сказал законодатель.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит, будто Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраивается в очередь".