Цена дизельного топлива в Испании поднялась до рекордно высокого уровня

Средняя цена дизельного топлива в Испании впервые превысила стоимость бензина и достигла нового рекордного показателя.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.
По его информации, средняя цена литра бензина в королевстве выросла до 1,818 евро, что представляет собой увеличение на 0,28% по сравнению с прошлой неделей. В случае с дизельным топливом стоимость составила 1,837 евро за литр, а рост - 2,26%.
Ранее власти Испании заверили, что добьются снижения в королевстве цены на топливо. В частности, правительство пообещало скидку в размере не менее 20 центов за литр. Тем не менее некоторые заправочные станции на фоне этого решили повысить стоимость топлива.