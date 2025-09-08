ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 22:21
    CBS: Трамп добивается заморозки миллиардов долларов на иностранную помощь

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием подтвердить решение властей о заморозке миллиардов долларов, выделенных ранее Конгрессом на оказание иностранной помощи.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

    По его данным, соответствующее ходатайство было подано представителями администрации после того, как в 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции, администрация Трампа должна до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.

    Как отмечает в свою очередь газета The Washington Post, предполагается, что средства должны быть направлены на поставки продовольствия, медикаментов, а также на оказание "помощи в развитии". Судебное разбирательство затрагивает еще $6,5 млрд на оказание иностранной помощи, но, как пишет издание, Министерство юстиции США ранее дало понять, что намерено истратить их в установленный срок.

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

