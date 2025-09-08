İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 22:37
    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Ali Məhkəmədən hökumətin əvvəllər Konqresin xarici yardım üçün ayırdığı milyardlarla dolların dondurulması qərarını qüvvədə saxlamağı xahiş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CBS News məlumat yayıb.

    Məlumata görə, müvafiq vəsatət administrasiya nümayəndələri tərəfindən təqdim edilib. Bu, 5 sentyabr tarixində Vaşinqtonda apellyasiya məhkəməsinin hakimiyyət orqanlarının tərəfində durmaqdan imtina etməsindən sonra baş verib. Aşağı instansiya məhkəməsinin qərarına əsasən, Tramp administrasiyası 30 sentyabra - yəni cari maliyyə ilinin sonuna qədər - ABŞ Konqresi tərəfindən əvvəlcədən təsdiqlənmiş xarici yardımların göstərilməsi üçün ayrılmış azı 4 milyard dolları xərcləməlidir.

    "The Washington Post" qəzeti isə öz növbəsində qeyd edir ki, vəsaitlərin ərzaq, dərman preparatlarının tədarükünə, həmçinin "inkişafa yardım" göstərilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Məhkəmə araşdırması daha 6,5 milyard dollar dəyərində xarici yardım vəsaitini də əhatə edir, lakin nəşrin yazdığına görə, ABŞ Ədliyyə Nazirliyi əvvəlcə bu vəsaitin müəyyən olunmuş müddət ərzində xərclənəcəyini bəyan edib.

    CBS: Трамп добивается заморозки "миллиардов долларов" на иностранную помощь

    Son xəbərlər

    22:56

    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

    Digər ölkələr
    22:53

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    22:44

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    22:37

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23
    Video

    Meksikada qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:13

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    22:03

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti