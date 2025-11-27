Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 06:46
    Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

    По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.

