CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

Мужчина, открывший огонь в центре Вашингтона по военнослужащим Национальной гвардии США, является гражданином Афганистана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CBS News.

По его данным, имя нападавшего - Рахманулла Лаканвал. Он въехал в США в 2021 году.