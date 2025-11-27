İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 07:06
    KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır

    Vaşinqtonun mərkəzində ABŞ Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçularına atəş açaraq öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Məlumata görə, hücumçunun adı Rəhmanulla Laqanvaldır. O, ABŞ-yə 2021-ci ildə gedib.

    Qeyd edək ki, hadisə zamanı iki hərbçi həlak olub.

    ABŞ Milli Qvardiya Əfqanıstan vətəndaşı
    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Son xəbərlər

    07:06

    KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır

    Digər ölkələr
    06:56
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:39

    Keçmiş məcburi köçkün: Kaş şəhid qardaşım da qayıdıb kəndimizdə yaşayardı

    Daxili siyasət
    06:03

    KİV: Tramp Si Cinpinlə danışdıqdan sonra Tokionu təmkinli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    05:52

    Honq Konqda yaşayış kompleksinin üç binasında yanğın davam edir

    Digər ölkələr
    05:14

    Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    04:40

    ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün Dominikanın aeroportlarundan istifadə edir

    Digər ölkələr
    04:08

    ABŞ-nin Məxfi Xidməti: Vaşinqtondakı atışma Ağ Evə yönəlməmişdi

    Digər ölkələr
    03:43

    Abbas Əraqçi: Fransa ilə məhbus mübadiləsi tezliklə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti