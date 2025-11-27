KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır
Vaşinqtonun mərkəzində ABŞ Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçularına atəş açaraq öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən xəbər verib.
Məlumata görə, hücumçunun adı Rəhmanulla Laqanvaldır. O, ABŞ-yə 2021-ci ildə gedib.
Qeyd edək ki, hadisə zamanı iki hərbçi həlak olub.
