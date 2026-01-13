Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    CBS: США не намерены препятствовать поставкам нефти из Мексики на Кубу

    Администрация президента США Дональда Трампа сейчас не намерена препятствовать поставкам нефти из Мексики на Кубу.

    Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на должностных лиц США.

    Как отмечается в публикации, текущий курс вашингтонской администрации состоит в том, чтобы "позволять Мексике продолжать поставки нефти" кубинской стороне. По оценкам канала, Мексика для Кубы "стала ключевым поставщиком" нефти после похищения властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Один из источников канала отметил, что "США не пытаются спровоцировать крах кубинского правительства, а хотят договориться с Гаваной" о ее отходе от текущей политической системы.

