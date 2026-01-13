KİV: ABŞ Meksikadan Kubaya neft daşınmasına mane olmaq niyyətində deyil
Digər ölkələr
- 13 yanvar, 2026
- 04:30
Tramp administrasiyasının hazırda Meksikadan Kubaya neft daşınmasına mane olmaq niyyəti yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın CBS telekanalı ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Vaşinqton administrasiyasının hazırkı siyasəti Meksikanın Kubaya neft tədarükünü davam etdirməsinə icazə verməkdir. Telekanalın məlumatına görə, Meksika Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ABŞ hakimiyyəti tərəfindən qaçırılmasından sonra Kubaya neftin əsas təchizatçısına çevrilib.
Mənbələrdən biri qeyd edib ki, ABŞ Kuba hökumətinin süqutuna səbəb olmağa çalışmır, lakin Havana ilə mövcud siyasi sistemdən çıxmaq barədə danışıqlar aparmaq istəyir.
Son xəbərlər
04:30
KİV: ABŞ Meksikadan Kubaya neft daşınmasına mane olmaq niyyətində deyilDigər ölkələr
04:09
İsrail hərbçisi İranla bağlı gözlənilməz ssenarilərə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
03:58
ABŞ vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
03:21
Ağ Ev: Venesuela hakimiyyəti ABŞ ilə fəal əməkdaşlıq edirDigər ölkələr
02:43
Belçikanın XİN başçısı Tehranı etirazçıların tələblərinə qulaq asmağa çağırıbDigər ölkələr
02:12
Tramp İranla əməkdaşlıq edən ölkələrə 25 % rüsum tətbiq edibDigər ölkələr
02:05
İranın məhkəmə sisteminin rəhbəri: Bəsic əməkdaşlarının qanını tökənlər mühakimə olunacaqRegion
01:23
"Brent" markalı neftin qiyməti dekabrdan sonra ilk dəfə 64 dolları keçibEnergetika
01:09