    CBS: США могут применить HIMARS для демонстрации силы Китаю

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 03:50
    Соединенные Штаты могут нанести точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью демонстрации силы Пекину.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

    По его данным, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США на этой неделе "тихо отдало приказ о демонстрации силы в ответ на китайскую агрессию" в ЮКМ.

    Телеканал отмечает, что в случае осуществления запуска "неизвестно, на какую цель будет наведена HIMARS, но суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин".

    CBS News указывает, что время возможного удара неизвестно. Предполагается, что он будет осуществлен в районе рифа Скарборо. При этом источники телеканала считают, что нанесение такого удара рассматривается "в качестве одного из вариантов" демонстрации силы, но подобный план "вряд ли будет реализован".

