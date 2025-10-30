"CBS News": ABŞ "HIMARS"la Çinə güc nümayiş etdirə bilər
Birləşmiş Ştatlar Pekinə güc nümayişi olaraq Cənubi Çin dənizində "HIMARS" çoxsaylı buraxılış raket sistemindən istifadə edərək dəqiq zərbə endirə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə mənbələrə istinadən "CBS News" məlumat yayıb.
ABŞ-ın Hind-Sakit Okean Komandanlığı bu həftə Cənubi Çin dənizindəki Çin təcavüzünə cavab olaraq səssizcə güc nümayişi əmri verib.
Kanal qeyd edib ki, atəş baş verərsə, "HIMARS"ın hansı hədəfə yönələcəyi məlum deyil, lakin əməliyyatın mahiyyəti Vaşinqtonun Pekinin regionda artan iştirakına qarşı durmağa və Amerika rəsmilərinin Filippinin suverenliyini müdafiə etməyə hazır olduğunu bildirməsidir.
Mümkün atəşlərin vaxtı məlum olmasa da, onun Skarboro rifi yaxınlığında baş verəcəyi gözlənilir.
Eyni zamanda, telekanalın mənbələri hesab edir ki, belə bir zərbə güc nümayişi üçün variantlardan biri kimi nəzərdən keçirilir, lakin belə bir planın həyata keçiriləcəyi ehtimalı azdır.