CBS: Сотрудники авиакомпании в США нашли тело в отсеке для шасси

Сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира самолета, который прятался в отсеке для шасси.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

По его информации, борт прибыл в международный аэропорт города Шарлотт из Европы. Тело обнаружил технический персонал в ходе обслуживания самолета. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть человека.

"Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании", - заявил представитель аэропорта в комментарии для CBS News. Отмечается, что авиакомпания также сотрудничает со следствием.

CBS News подчеркивает, что это по меньшей мере второй случай обнаружения тел безбилетников в самолетах американских авиакомпаний в 2025 году. В январе сотрудники аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке обнаружили два тела пассажиров, спрятавшихся в отсеке для шасси.