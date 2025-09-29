Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    CBS: Сотрудники авиакомпании в США нашли тело в отсеке для шасси

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 04:51
    Сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира самолета, который прятался в отсеке для шасси.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

    По его информации, борт прибыл в международный аэропорт города Шарлотт из Европы. Тело обнаружил технический персонал в ходе обслуживания самолета. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть человека.

    "Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании", - заявил представитель аэропорта в комментарии для CBS News. Отмечается, что авиакомпания также сотрудничает со следствием.

    CBS News подчеркивает, что это по меньшей мере второй случай обнаружения тел безбилетников в самолетах американских авиакомпаний в 2025 году. В январе сотрудники аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке обнаружили два тела пассажиров, спрятавшихся в отсеке для шасси.

    "CBS News": ABŞ-də təyyarənin şassi bölməsində cəsəd aşkarlanıb

    Лента новостей