İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    "CBS News": ABŞ-də təyyarənin şassi bölməsində cəsəd aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 05:26
    CBS News: ABŞ-də təyyarənin şassi bölməsində cəsəd aşkarlanıb

    "American Airlines" şirkətinin əməkdaşları təyyarənin şassi bölməsində gizlənən sərnişinin cəsədini aşkar ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, təyyarə Avropadan Şarlott şəhərinin beynəlxalq hava limanına gəlib. Cəsəd texniki xidmət zamanı aşkar edilib. Hadisə yerinə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları şəxsin öldüyünü təsdiqləyiblər.

    "Bu xəbər bizi dərindən kədərləndirdi. İstintaq zamanı polisə lazımi dəstəyi göstərəcəyik", – deyə hava limanı nümayəndəsi "CBS News"a açıqlamasında bildirib. Qeyd olunub ki, hava yolu şirkəti də istintaqla əməkdaşlıq edir.

    Kanal vurğulayıb ki, bu, bu, 2025-ci ildə ABŞ hava yollarına məxsus təyyarələrdə biletsiz sərnişinlərin cəsədinin aşkar edildiyi ən azı ikinci hadisədir. Yanvar ayında Nyu-Yorkda Con Kennedi Hava Limanının əməkdaşları şassi bölməsində gizlənən iki sərnişinin cəsədini aşkar ediblər.

    şassi Aeroport cəsəd ABŞ
    CBS: Сотрудники авиакомпании в США нашли тело в отсеке для шасси

    Son xəbərlər

    06:49

    Şimali Koreya və Çinin XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    06:24

    "Bild": Norveç səmasında bir neçə PUA müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    05:49

    Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:26

    "CBS News": ABŞ-də təyyarənin şassi bölməsində cəsəd aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    04:51

    Boliviya lideri ABŞ-nin Kolumbiya Prezidentinin vizasını ləğv etməsini siyasi təzyiq adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:29

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 99,95 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    04:27

    ŞKTR Prezidenti: Türkiyənin adadakı hərbi varlığı qırmızı xəttimizdir

    Digər ölkələr
    03:54

    Pezeşkian: Bizi yeni problemlərə cəlb edəcək danışıqlara heç vaxt razı olmayacağıq

    Region
    03:52

    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti