    CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 19:34
    Палестинское движение ХАМАС склоняется к тому, чтобы принять мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

    Отмечается, что 1 октября палестинская группировка планирует отправить ответ египетским и катарским посредникам.

    Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу американской стороны.

    План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.

    ХАМАС сектор Газа мирный план по Газе Дональд Трамп

