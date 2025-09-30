CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС склоняется к тому, чтобы принять мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Отмечается, что 1 октября палестинская группировка планирует отправить ответ египетским и катарским посредникам.

Ранее мирный план Трампа по Газе был опубликован Белым домом после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу американской стороны.

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета. Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛ напрямую увязывается с прогрессом в разоружении ХАМАС, а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.