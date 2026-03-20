    ЦБ России завершил 2025 год с убытком

    ЦБ России завершил 2025 год с убытком

    Центральный Банк России по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере 184,8 млрд рублей, тогда как в 2024 году регулятор зафиксировал прибыль на уровне 199,5 млрд рублей.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Центробанка РФ, отрицательный финансовый результат обусловлен снижением объемов рефинансирования кредитных организаций.

    Кроме того, сократилась доля кредитов, предоставляемых по более высокой ставке в рамках основного механизма ликвидности.

    По сообщению ЦБ, на фоне сокращения операций снизились процентные доходы от рефинансирования по сравнению с 2024 годом. При этом расходы по операциям абсорбирования в целом сохранились на прежнем уровне.

    Rusiya Bankı ötən ilini zərərlə başa vurub
