Rusiya Bankı ötən ilini zərərlə başa vurub
Biznes
- 20 mart, 2026
- 22:23
Rusiya Bankı 2025-ci il üçün 184,8 milyard rubl xalis zərərlə üzləşib, əvvəlki ildə isə mənfəət 199,5 milyard rubl olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatlar tənzimləyicinin illik hesabatında təqdim olunub.
Qeyd olunub ki, mənfi maliyyə nəticəsi kredit təşkilatları tərəfindən yenidən maliyyələşdirmə həcminin azalması ilə əlaqədardır. Əsas likvidlik mexanizmi çərçivəsində daha yüksək faiz dərəcələri ilə verilən kreditlərin payı da azalıb.
Əməliyyatların azalması 2024-cü illə müqayisədə yenidən maliyyələşdirmədən əldə edilən faiz gəlirlərinin azalmasına səbəb olub. Bununla belə, bankın məlumatına görə, absorbsiya əməliyyatları üzrə xərclər ümumilikdə eyni səviyyədə qalıb.
