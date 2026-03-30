ЦАХАЛ заявил об уничтожении ячейки ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке палестинского движения ХАМАС, которая действовала в северной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сообщили в пресс-служба ЦАХАЛ.

"Ночью (в понедельник) военные ЦАХАЛ выявили вооруженную террористическую ячейку ХАМАС, действовавшую в северной части сектора Газа. После выявления военные ЦАХАЛ нанесли удар и ликвидировали вооружённых террористов с целью устранения угрозы, создаваемой для сил ЦАХАЛ", - сказано в сообщении.