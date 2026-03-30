İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Digər ölkələr
    • 30 mart, 2026
    • 16:02
    İsrail Qəzza zolağının şimalında HƏMAS-ın terror özəyini zərərsizləşdirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) HƏMAS hərəkatının Qəzza zolağının şimal hissəsində fəaliyyət göstərən özəyinə zərbə endirib.

    "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Gecə (bazar ertəsi) İsrail hərbçiləri HƏMAS-ın Qəzza zolağının şimal hissəsində fəaliyyət göstərən terror özəyini aşkar ediblər və İsrail Müdafiə Qüvvələri üçün təhlükənin aradan qaldırılması məqsədilə zərbə endirərək terrorçuları məhv ediblər", - məlumatda deyilir.

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении ячейки ХАМАС на севере сектора Газа

