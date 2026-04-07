ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 130 систем ПВО Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении более 130 систем ПВО Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"В результате точных ударов (с начала операции против Ирана - ред.), нанесенных под руководством разведки, было уничтожено более 130 систем ПВО Ирана",- говорится в заявлении.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что такие операции направлены "на снижение угроз и обеспечение безопасности региона".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, нанеся удары по Израилю.

Также атакам подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.