İsrail ordusu İranın 130-dan çox HHM sistemini məhv edib
- 07 aprel, 2026
- 12:07
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) İranın 130-dan çox Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemini məhv edib.
Bu barədə "Report" IDF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
"Kəşfiyyatın rəhbərliyi altında endirilən dəqiq zərbələr nəticəsində İranın 130-dan çox HHM sistemi məhv edilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu cür əməliyyatlar təhdidlərin azaldılmasına və regionun təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Tehran da daxil olmaqla, ölkənin ən böyük şəhərlərinə zərbələr endirilib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ və İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı elan edərək hücumlara başlayıb. ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı hərbi obyektlərinə hücumlar edilib.