Удар по аэропорту Нахчывана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 19:00
    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу космических сил КСИР в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе очередной волны ударов по Тегерану атаковала штаб космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и 50 бункеров с боеприпасами.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    В ЦАХАЛ отметили, что штаб космических сил служил центром приема, передачи и исследований для Иранского космического агентства, связанного с вооруженными силами страны.

    По данным израильских военных, на объекте находились исследовательские центры, а также командно-контрольная структура спутника, запущенного в августе 2022 года и использовавшегося КСИР для наблюдения за Израилем.

