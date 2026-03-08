ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу космических сил КСИР в Тегеране
- 08 марта, 2026
- 19:00
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе очередной волны ударов по Тегерану атаковала штаб космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и 50 бункеров с боеприпасами.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В ЦАХАЛ отметили, что штаб космических сил служил центром приема, передачи и исследований для Иранского космического агентства, связанного с вооруженными силами страны.
По данным израильских военных, на объекте находились исследовательские центры, а также командно-контрольная структура спутника, запущенного в августе 2022 года и использовавшегося КСИР для наблюдения за Израилем.
