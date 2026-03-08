İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İsrail SEPAH-ın Tehrandakı Kosmik Qüvvələrinin qərargahına zərbə endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 22:34
    İsrailin Müdafiə Ordusu Tehrana son zərbələr dalğası zamanı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Kosmik Qüvvələrinin qərargahına və 50 sursat anbarına hücum etdiyini bildirib.

    "Report" xəbərinə görə, bu barədə İsrail Ordusunun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İsrailin Müdafiə Ordusu qeyd edib ki, Kosmik Qüvvələrin qərargahı ölkənin Silahlı Qüvvələri ilə əlaqəli olan İran Kosmik Agentliyi üçün qəbuledici, ötürücü və tədqiqat mərkəzi kimi xidmət edirdi.

    İsrail hərbçilərinin məlumatına görə, obyektdə tədqiqat mərkəzləri, eləcə də 2022-ci ilin avqustunda buraxılan və SEPAH tərəfindən İsraili izləmək üçün istifadə edilən peykin komandanlıq və idarəetmə strukturu yerləşirdi.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    İsrail ordusu SEPAH İran Kosmik qüvvələr
