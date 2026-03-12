ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла серию ударов по объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным военных, были обнаружены и уничтожены десятки готовых к запуску пусковых установок, а также нейтрализованы боевики "Хезболлах", готовившиеся к атаке на территорию Израиля.

В пресс-службе также отметили, что в течение 30 минут ЦАХАЛ нанес удары по 10 объектам в районе Дахия, включая штаб разведки, штаб подразделения "Радван" и другие командные центры.

Кроме того, израильские ВВС при поддержке наземных войск атаковали более 20 целей.