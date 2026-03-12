Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 05:54
    ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла серию ударов по объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    По данным военных, были обнаружены и уничтожены десятки готовых к запуску пусковых установок, а также нейтрализованы боевики "Хезболлах", готовившиеся к атаке на территорию Израиля.

    В пресс-службе также отметили, что в течение 30 минут ЦАХАЛ нанес удары по 10 объектам в районе Дахия, включая штаб разведки, штаб подразделения "Радван" и другие командные центры.

    Кроме того, израильские ВВС при поддержке наземных войск атаковали более 20 целей.

