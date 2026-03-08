Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в Иране

    • 08 марта, 2026
    • 20:06
    ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в Иране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой масштабной серии ударов по целям на территории Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "Армия Израиля начала масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране и других районах Ирана", - отмечается в сообщении.

