ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой масштабной серии ударов по целям на территории Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Армия Израиля начала масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране и других районах Ирана", - отмечается в сообщении.