İsrail İrandakı hədəflərə yeni genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 01:10
İsrailin Müdafiə Ordusu İrandakı hədəflərə yeni genişmiqyaslı zərbə dalğasının başladığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirib.
Qeyd olunur ki, İsrail Ordusu Tehranda və İranın digər ərazilərində hədəflərə qarşı genişmiqyaslı zərbələrə başlayıb.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.
Son xəbərlər
01:19
İranın yeni Ali rəhbəri seçilibRegion
01:10
İsrail İrandakı hədəflərə yeni genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
01:05
İran rəsmisi: ABŞ-nin bizə hücum etdiyi istənilən əraziyə zərbə endirəcəyikRegion
00:31
Video
Pezeşkianın Prezident İlham Əliyevə zəngi "Haber Global"da müzakirə edilibRegion
00:02
KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş veribRegion
23:50
İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildiribRegion
23:36
Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildiribXarici siyasət
23:32
İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıbXarici siyasət
23:28