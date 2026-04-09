Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации участника ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 11:15
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Мухаммеда Самира Мухаммеда аль-Шаваха - ключевого участника штаба по производству ракет и вооружения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

    Согласно информации, он занимал ключевую роль в штабе по производству ракет и вооружения ХАМАС и планировал атаки против израильских сил, действующих в центральной части сектора Газа.

    По данным израильской стороны, аль-Шавах на протяжении войны участвовал в разработке беспилотников, ракет и другого оружия, а также в его поставках в сектор Газа.

    В ЦАХАЛ также заявили, что он действовал под прикрытием журналиста телеканала "Аль-Джазира", используя этот статус для ведения деятельности против израильских военных и Государства Израиль.

    В армии отметили, что перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Палестинское движение ХАМАС Сектор Газа Израиль Самир Мухаммед аль-Шавах
    Последние новости

