ЦАХАЛ заявил о ликвидации участника ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Мухаммеда Самира Мухаммеда аль-Шаваха - ключевого участника штаба по производству ракет и вооружения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, он занимал ключевую роль в штабе по производству ракет и вооружения ХАМАС и планировал атаки против израильских сил, действующих в центральной части сектора Газа.

По данным израильской стороны, аль-Шавах на протяжении войны участвовал в разработке беспилотников, ракет и другого оружия, а также в его поставках в сектор Газа.

В ЦАХАЛ также заявили, что он действовал под прикрытием журналиста телеканала "Аль-Джазира", используя этот статус для ведения деятельности против израильских военных и Государства Израиль.

В армии отметили, что перед нанесением удара были приняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.