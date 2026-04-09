    • 09 aprel, 2026
    • 11:24
    İsrail özünü jurnalist kimi qələmə verən HƏMAS üzvünü öldürüb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) HƏMAS-ın raket və silah istehsalı qərargahının əsas üzvü Məhəmməd Samir Məhəmməd əl-Şavahı öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, o, HƏMAS-ın raket və silah istehsalı qərargahında mühüm rola malik idi və Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində fəaliyyət göstərən İsrail qüvvələrinə qarşı hücumlar planlaşdırırdı.

    İsrail tərəfinin məlumatına görə, əl-Şavah müharibə ərzində pilotsuz uçuş aparatları, raketlər və digər silahların hazırlanmasında, həmçinin onların Qəzza zolağına çatdırılmasında iştirak edib.

    Qeyd olunub ki, o, özünü "Əl-Cəzirə" telekanalının jurnalisti kimi qələmə verərək bu statusdan İsrail dövləti və hərbçilərinə qarşı istifadə edib.

    Orduda qeyd ediblər ki, hücumdan əvvəl mülki əhaliyə dəyən ziyanı minimuma endirmək üçün tədbirlər görülüb.

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации участника ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

    Son xəbərlər

    11:51

    İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:50
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    11:47
    Foto

    İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:46

    Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Elm və təhsil
    11:42
    Video

    "İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!

    Biznes
    11:39

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    11:37

    Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıb

    Futbol
    11:35
    Foto

    Litvanın Baş naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Xarici siyasət
    11:34

    Türkiyə MN: C-130-un "qara qutu"su hadisəni tam aydınlaşdıracaq məlumatları qeydə almayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti