İsrail özünü jurnalist kimi qələmə verən HƏMAS üzvünü öldürüb
- 09 aprel, 2026
- 11:24
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) HƏMAS-ın raket və silah istehsalı qərargahının əsas üzvü Məhəmməd Samir Məhəmməd əl-Şavahı öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, o, HƏMAS-ın raket və silah istehsalı qərargahında mühüm rola malik idi və Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində fəaliyyət göstərən İsrail qüvvələrinə qarşı hücumlar planlaşdırırdı.
İsrail tərəfinin məlumatına görə, əl-Şavah müharibə ərzində pilotsuz uçuş aparatları, raketlər və digər silahların hazırlanmasında, həmçinin onların Qəzza zolağına çatdırılmasında iştirak edib.
Qeyd olunub ki, o, özünü "Əl-Cəzirə" telekanalının jurnalisti kimi qələmə verərək bu statusdan İsrail dövləti və hərbçilərinə qarşı istifadə edib.
Orduda qeyd ediblər ki, hücumdan əvvəl mülki əhaliyə dəyən ziyanı minimuma endirmək üçün tədbirlər görülüb.