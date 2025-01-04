ЦАХАЛ заявил о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия, а также четырех членов палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия, а также четырех членов палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

"Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар по четырем вооруженным террористам ХАМАС в автомобиле в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что в том же районе солдаты обнаружили и демонтировали подземный туннельный маршрут, где находился объект по производству оружия ХАМАС. Утверждается, что комплекс содержал несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие станки и военное оборудование.