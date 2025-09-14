ЦАХАЛ заявил о ликвидации 11 боевиков ХАМАС на севере сектора Газа

В ходе недавней операции Армии обороны Израиля в туннелях под Бейт-Хануном на севере Газы были убиты по меньшей мере 11 боевиков ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК.

Согласно информации, в результате проведенной совместно сотрудниками спецслужбы и военными в Бейт-Хануне операции была разрушена оставшаяся инфраструктура ХАМАС, включая туннели, и ликвидированы "остатки террористов батальона в данном регионе".

"На данный момент внутри туннелей обнаружены тела 11 боевиков ХАМАС, включая полевых командиров", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщила, что на прошлой неделе начала операцию по поиску боевиков движения, которые все еще находились в Бейт-Хануне. В рамках операции наземные войска направили беспилотник ВВС Израиля для нанесения ударов по нескольким объектам в Бейт-Хануне, включая туннели и "важный" подземный маршрут.