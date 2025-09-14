İsrail ordusu Qəzzanın şimalında 11 HƏMAS yaraqlısını öldürüb
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 19:30
İsrail ordusunun Qəzzanın şimalında Beyt-Han şəhrinin altındakı tunellərdə keçirdiyi son əməliyyatda azı 11 HƏMAS yaraqlısı öldürülüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsrail ordusunun və ŞABAK-ın birgə bəyanatında deyilir.
Məlumata görə, Beyt-Hanunda kəşfiyyat və hərbçilərin birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tunellər də daxil olmaqla HƏMAS-ın qalan infrastrukturu məhv edilib
"Hazırda tunellərin içərisində səhra komandirləri də daxil olmaqla 11 HƏMAS yaraqlısının cəsədi tapılıb", - deyə məlumatda bildirilir.
İsrail ordusu keçən həftə Beyt-Hanunda olan hərəkat yaraqlılarının axtarışı üçün əməliyyata başladığını bildirib.
