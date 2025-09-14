İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 19:30
    İsrail ordusu Qəzzanın şimalında 11 HƏMAS yaraqlısını öldürüb

    İsrail ordusunun Qəzzanın şimalında Beyt-Han şəhrinin altındakı tunellərdə keçirdiyi son əməliyyatda azı 11 HƏMAS yaraqlısı öldürülüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsrail ordusunun və ŞABAK-ın birgə bəyanatında deyilir.

    Məlumata görə, Beyt-Hanunda kəşfiyyat və hərbçilərin birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tunellər də daxil olmaqla HƏMAS-ın qalan infrastrukturu məhv edilib

    "Hazırda tunellərin içərisində səhra komandirləri də daxil olmaqla 11 HƏMAS yaraqlısının cəsədi tapılıb", - deyə məlumatda bildirilir.

    İsrail ordusu keçən həftə Beyt-Hanunda olan hərəkat yaraqlılarının axtarışı üçün əməliyyata başladığını bildirib.

