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ЦАХАЛ заявил о гибели журналиста агентства Reuters на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил о гибели журналиста агентства Reuters на юге Ливана Обстрел, в результате которого в октябре на юге Ливана погиб журналист агентства Reuters Исам Абдалла и еще шесть человек пострадали, в числе которых два сотрудника агентства France-Presse (AFP), произошел в зоне активных боевых действий.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 17:15
ЦАХАЛ заявил о гибели журналиста агентства Reuters на юге Ливана

Обстрел, в результате которого в октябре на юге Ливана погиб журналист агентства Reuters Исам Абдалла и еще шесть человек пострадали, в числе которых два сотрудника агентства France-Presse (AFP), произошел в зоне активных боевых действий.

Как передает Report, об этом AFP сообщил источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Место, где находились журналисты, было зоной активных боевых действий, где ведутся перестрелки. Находиться в этой зоне опасно. <...>. Обстоятельства произошедшего расследуются", - сказал представитель армии Израиля.

Накануне AFP по итогам собственного расследования заявило, что причиной гибели Абдаллы на юге Ливана 13 октября стал выстрел из израильского танка. Агентство пришло к выводу, что он погиб от 120-миллиметрового танкового снаряда, "используемого исключительно израильской армией в этом регионе".

Кроме того, в результате этих выстрелов ранения получили другие корреспонденты Reuters, а также журналисты AFP, одному из которых в результате пришлось ампутировать ногу, и телеканала Al-Jazeera, освещавшие столкновения между израильской армией и вооруженными формированиями на юге Ливана.

Об обстреле машины с журналистами в районе Альма-эш-Шааб в Ливане, где находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera, 13 октября сообщил телеканал Al-Manar. Позднее в этот день агентство Reuters заявило о гибели своего корреспондента Иссама Абдаллы.

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Версия на английском языке Israel says Reuters journalist Abdallah was in a combat zone when he was killed

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