Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    ЦАХАЛ занял коридор "Нецарим" в Газе, разделив сектор на две части

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 17:21
    ЦАХАЛ занял коридор Нецарим в Газе, разделив сектор на две части

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль коридор "Нецарим" в секторе Газа, который разделяет его на северную и южную части.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    В ЦАХАЛ также отметили, что будут продолжать операции против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

    "За последние сутки войска ЦАХАЛ провели наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором "Нецарим". В рамках этих операций войска действовали с целью нарушить оперативные возможности ХАМАС в этом районе и расширить оперативный контроль", - говорится в сообщении.

    ЦАХАЛ Израиль сектор Газа Ближний Восток ХАМАС
    İsrail hərbçiləri Qəzzada "Netsarim" dəhlizini nəzarətə götürüb

    Последние новости

    18:40

    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Происшествия
    18:39

    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    Происшествия
    18:35

    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Другие страны
    18:28

    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Экология
    18:16

    В результате происшествия в церкви в Эфиопии число погибших возросло до 36 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:04

    IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"

    Инфраструктура
    17:55

    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Другие страны
    17:39

    Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

    Спорт
    17:39

    Подписан Меморандум о взаимопонимании по грузоперевозкам по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    Лента новостей