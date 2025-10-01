ЦАХАЛ занял коридор "Нецарим" в Газе, разделив сектор на две части
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 17:21
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль коридор "Нецарим" в секторе Газа, который разделяет его на северную и южную части.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
В ЦАХАЛ также отметили, что будут продолжать операции против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
"За последние сутки войска ЦАХАЛ провели наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором "Нецарим". В рамках этих операций войска действовали с целью нарушить оперативные возможности ХАМАС в этом районе и расширить оперативный контроль", - говорится в сообщении.
Последние новости
18:40
Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медалиПроисшествия
18:39
Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатовПроисшествия
18:35
Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей ЕвропыДругие страны
18:28
Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей средыЭкология
18:16
В результате происшествия в церкви в Эфиопии число погибших возросло до 36 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:04
IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"Инфраструктура
17:55
ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из ГазыДругие страны
17:39
Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октябряСпорт
17:39