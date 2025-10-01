ЦАХАЛ занял коридор "Нецарим" в Газе, разделив сектор на две части

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль коридор "Нецарим" в секторе Газа, который разделяет его на северную и южную части.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В ЦАХАЛ также отметили, что будут продолжать операции против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

"За последние сутки войска ЦАХАЛ провели наземные операции в северной части сектора Газа с целью укрепления и поддержания оперативного контроля над коридором "Нецарим". В рамках этих операций войска действовали с целью нарушить оперативные возможности ХАМАС в этом районе и расширить оперативный контроль", - говорится в сообщении.