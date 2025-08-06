ЦАХАЛ ударил по оружейному объекту ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту по производству оружия палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту по производству оружия палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В нем говорится о том, что перед ударом были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению - это предупреждение по эвакуации гражданского населения, применение высокоточных боеприпасов, сбор дополнительных разведданных.

"В районе Дарадж-Туффа [в городе Газа] военнослужащие засекли 10 боевиков в зоне своей деятельности. После оперативного обнаружения ВВС Израиля нанесли удар по террористам", - отметили в пресс-службе.

На севере сектора Газа была обезврежена установка, из которой производился минометный обстрел войск.