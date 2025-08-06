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ЦАХАЛ ударил по оружейному объекту ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ударил по оружейному объекту ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту по производству оружия палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.
Другие страны
6 августа 2025 г. 17:40
ЦАХАЛ ударил по оружейному объекту ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту по производству оружия палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В нем говорится о том, что перед ударом были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению - это предупреждение по эвакуации гражданского населения, применение высокоточных боеприпасов, сбор дополнительных разведданных.

"В районе Дарадж-Туффа [в городе Газа] военнослужащие засекли 10 боевиков в зоне своей деятельности. После оперативного обнаружения ВВС Израиля нанесли удар по террористам", - отметили в пресс-службе.

На севере сектора Газа была обезврежена установка, из которой производился минометный обстрел войск.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri HƏMAS-ın Qəzzadakı silah obyektinə zərbə endirib
Версия на английском языке IDF strikes Hamas weapons facility in Gaza

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