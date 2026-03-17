ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по ряду военных объектов Ирана в Тегеране, Тебризе и Ширазе.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что в ходе ударов по этим городам были поражены командные центры, системы ПВО, склады беспилотников и баллистических ракет.

В понедельник ЦАХАЛ сообщал, что нанес удары по стратегической инфраструктуре Ирана.