    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    • 17 марта, 2026
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по ряду военных объектов Ирана в Тегеране, Тебризе и Ширазе.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    Сообщается, что в ходе ударов по этим городам были поражены командные центры, системы ПВО, склады беспилотников и баллистических ракет.

    В понедельник ЦАХАЛ сообщал, что нанес удары по стратегической инфраструктуре Ирана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    İsrail ordusu İranda hərbi obyektlərə zərbələr endirdiyini bəyan edib
    IDF announces strikes on military targets in Iran
