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ЦАХАЛ сообщил об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера Израиля

ЦАХАЛ сообщил об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера Израиля Израильские военные нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля.
Другие страны
23 марта 2024 г. 21:57
ЦАХАЛ сообщил об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера Израиля

Израильские военные нанесли удары по объектам организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков ракет и снарядов из Ливана по районам горы Дов, Маргалиот и Шомеры на севере Израиля. Кроме того, днем была получена информация об обнаруженных обломках беспилотников в двух районах в Кфар-Блюме. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

В ответ "истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным базам "Хезболлах" в районах Накуры и Айта-эш-Шааб". Кроме того, военнослужащие при помощи дрона "выявили террориста, проникшего на военный объект "Хезболлах" в Кфаркеле на юге Ливана", после чего "истребители ЦАХАЛ нанесли удар по этому объекту", продолжили в пресс-службе.

"Также был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах" в районе Хиама", сообщили военные.

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