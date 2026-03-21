ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракет после нового залпа из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла очередную волну ракетного обстрела со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Оборонные системы работают над перехватом угроз", - говорится в сообщении.

Ранее КСИР заявил о начале 72-й волны ракетных атак в рамках операции "Правдивое обещание - 4", проводимой против Израиля и военных баз США в регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.