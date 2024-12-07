ЦАХАЛ решил направить дополнительные силы на Голаны из-за ситуации в Сирии

Армия Израиля заявила о решении направить дополнительные подразделения на подконтрольные ей Голанские высоты для укрепления обороны на сирийском направлении.

Армия Израиля заявила о решении направить дополнительные подразделения на подконтрольные ей Голанские высоты для укрепления обороны на сирийском направлении.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В соответствии с оценкой ситуации Армия обороны Израиля вызывает дополнительные подразделения для выполнения оборонительных задач в районе Голанских высот рядом с сирийско-израильской границей", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что это позволит также повысить готовность войск к различным сценариям.