О нас

В секторе Газа ликвидирован глава ХАМАС Яхья Синвар

В секторе Газа ликвидирован глава ХАМАС Яхья Синвар Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газа.
Другие страны
17 октября 2024 г. 17:52
В секторе Газа ликвидирован глава ХАМАС Яхья Синвар

Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

"Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

17.16

Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в четверг.

"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена. В здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников. Присутствующие в этом районе силы продолжают действовать с необходимой осторожностью", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: HƏMAS lideri Qəzza zolağında öldürülüb

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi