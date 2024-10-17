В секторе Газа ликвидирован глава ХАМАС Яхья Синвар

Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газа.

Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

"Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

17.16

Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в четверг.

"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена. В здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников. Присутствующие в этом районе силы продолжают действовать с необходимой осторожностью", - говорится в сообщении.