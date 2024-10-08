ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута в районах Харет-Хрейк и Хадас, особенно в зданиях, отмеченных на картах. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - сказал он.

Эдри опубликовал два спутниковых снимка, на которых красным цветом отмечены несколько зданий. По данным ЦАХАЛ, эти объекты связаны с ливанским движением "Хезболлах" и вскоре израильская армия планирует предпринять против них действия.