О нас

ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.
Другие страны
8 октября 2024 г. 23:16
ЦАХАЛ призвал жителей ряда районов на юге Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети Х.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута в районах Харет-Хрейк и Хадас, особенно в зданиях, отмеченных на картах. Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - сказал он.

Эдри опубликовал два спутниковых снимка, на которых красным цветом отмечены несколько зданий. По данным ЦАХАЛ, эти объекты связаны с ливанским движением "Хезболлах" и вскоре израильская армия планирует предпринять против них действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена
Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена
8 октября 2024 г. 23:01
СМИ: При авиаударе по жилому зданию в Дамаске погибли четыре человека
СМИ: При авиаударе по жилому зданию в Дамаске погибли четыре человека
8 октября 2024 г. 22:46
Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане
Генсек ООН призвал обе стороны к прекращению огня в Ливане
8 октября 2024 г. 22:03
Еврокомиссия отклонила предложение КНР о минимальной цене на продажу электромобилей
Еврокомиссия отклонила предложение КНР о минимальной цене на продажу электромобилей
8 октября 2024 г. 21:51
Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера Хезболлах
Нетаньяху заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера "Хезболлах"
8 октября 2024 г. 21:22
В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов
В Норвегии введен повышенный уровень угрозы терактов
8 октября 2024 г. 21:10
Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ
Премьер Словакии намерен создать в стране управление по надзору за СМИ
8 октября 2024 г. 20:50
В Латвии введут налог для банков в целях покрытия оборонных расходов
В Латвии введут налог для банков в целях покрытия оборонных расходов
8 октября 2024 г. 20:19
Байден отложил поездку в ФРГ и Анголу из-за урагана Милтон
Байден отложил поездку в ФРГ и Анголу из-за урагана "Милтон"
8 октября 2024 г. 19:12
В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ
В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ
8 октября 2024 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi