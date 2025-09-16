ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта Ходейда
- 16 сентября, 2025
- 15:59
В ближайшие часы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет удары по йеменскому порту Ходейда. Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ, который был распространен на арабском языке. "Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне… для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", - сказано в сообщении.
ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта Ходейда
