ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта Ходейда

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 15:59
    В ближайшие часы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет удары по йеменскому порту Ходейда.   Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ, который был распространен на арабском языке.   "Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне… для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", - сказано в сообщении.

    Израиль ЦАХАЛ Йемен эвакуация порт Ходейда
    İsrail Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcək

