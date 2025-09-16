İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    • 16 sentyabr, 2025
    • 16:06
    İsrail Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcək

    Yaxın saatlarda İsrail Müdafiə Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcək.

    "Report" İsrail KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ordunun məlumatda deyilib. 

    "İsrail Müdafiə Ordusu yaxın saatlarda xəritədə göstərilmiş zonaya zərbə endirəcək. Təhlükəsizliyiniz üçün Hodeyda limanında olan hər kəsi təcili olaraq bu zonanı tərk etməyə çağırırıq", - məlumatda bildirilib.

