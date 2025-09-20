Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    ЦАХАЛ поразил около 100 объектов ХАМАС за последние сутки

    Другие страны
    20 сентября, 2025
    • 15:41
    ЦАХАЛ поразил около 100 объектов ХАМАС за последние сутки

    За последние сутки ВВС Израиля нанесли удар примерно по 100 объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Среди целей были туннели, склады оружия, ячейки боевиков и другая инфраструктура, используемая ХАМАС.

    В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что за последние 24 часа в результате израильских ударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 человека.

