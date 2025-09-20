ЦАХАЛ поразил около 100 объектов ХАМАС за последние сутки
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 15:41
За последние сутки ВВС Израиля нанесли удар примерно по 100 объектам ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Среди целей были туннели, склады оружия, ячейки боевиков и другая инфраструктура, используемая ХАМАС.
В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что за последние 24 часа в результате израильских ударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 человека.
Последние новости
16:37
Фото
Завершилась первая сессия квалификации Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
16:33
Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:29
Фото
Президент Руанды посетил центр "ASAN xidmət"Другие
16:28
В Гонконге эвакуировали жителей из-за бомбы времен Второй мировойДругие страны
16:26
Фото
Прокуратуры Кении и Азербайджана обсудили расширение сотрудничестваВнутренняя политика
16:23
В квалификации Гран-при Азербайджана произошла вторая авария - ОБНОВЛЕНОДругие
16:07
В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварииВ регионе
16:06
Фото
Видео
Новым жителям Кяльбаджара вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
16:03